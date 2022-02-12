Düzce'de karda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de karda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

AA, Cem Ali Kuş - Güncel
 - Güncelleme:
Düzce'de karda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 1 kişi, 3 saat sonra kurtarıldı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 1 kişi, 3 saat sonra kurtarıldı.

İlçeye bağlı Karatavuk köyü Kordon Sırtı mevkisindeki evine yürüyerek gitmek için yola çıkan Z.K, kar nedeniyle mahsur kaldığı gerekçesiyle 112 Acil çağrı merkezini aradı.

İhbar üzerine Düzce Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, arazi araçlarıyla ve yaya olarak yaklaşık 3 saat süren zorlu yolculuğun ardından vatandaşın bulunduğu mevkiye ulaştı.

Ekipler tarafından kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Akçakoca, Düzce, 112, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title