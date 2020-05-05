Düzce'de karantina süresi dolan 74 kişi evlerine gönderildi

Romanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Düzce'deki yurtlarda karantinada tutulan 74 kişi evlerine gönderildi.

Romanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Düzce'deki yurtlarda karantinada tutulan 74 kişi evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 21 Nisan'da, Romanya'nın başkenti Bükreş'ten getirilen vatandaşların Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresi tamamlandı.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 74 kişi evlerine gönderilmeye başlandı.

Bazı vatandaşlar, yakınlarının eşliğinde memleketlerine giderken bazıları ise AFAD İl Müdürlüğünce 5 otobüsle 28 farklı ile gönderildi.

Ekiplere teşekkür

Karantina süresini doldurarak İstanbul'daki evine giden Özkan Ayaz, "Çok memnun kaldık. Hepsinden Allah razı olsun Kızılay, AFAD'dan. Dışişleri Bakanlığımız bizi Türkiye'ye getirdi. Hepsinden Allah razı olsun. Böyle bir hizmet beklemiyordum. Yemeklerimiz her şeyimiz çok iyiydi." diye konuştu.

Kaynak: AA