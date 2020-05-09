Düzce'de karantina süreleri dolan 226 kişi evlerine gönderildi

Düzce'de karantina süreleri dolan 226 kişi evlerine gönderildiDÜZCE'de, Amerika Birleşik Devletleri'nden geldikten sonra yurda yerleştirilen 226 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi.

Düzce'de karantina süreleri dolan 226 kişi evlerine gönderildi

DÜZCE'de, Amerika Birleşik Devletleri'nden geldikten sonra yurda yerleştirilen 226 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden geldikten sonra Düzce'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurtlarında karantinaya alınan 226 kişinin 14 günlük karantina süreleri bugün doldu. Yapılan kontrollerin ardından yurttan ayrılan 226 kişi, 8 otobüs ile memleketlerine gönderildi. Ailelerini özlediklerini belirten kişiler,?İnsanın vatanı gibisi yok? dedi.

Kaynak: DHA