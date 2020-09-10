Düzce'de karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek
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Düzce'de karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymayanların yurtlara yerleştirileceğini bildirdi.

Düzce'de karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek
10.09.2020 08:43 | Son Güncelleme: 10.09.2020 08:46

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymayanların yurtlara yerleştirileceğini bildirdi.

Vali Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, yurtlara alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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