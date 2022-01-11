Düzce'de karaca avlayan kişiye para cezası verildi - Haberler
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Düzce'de karaca avlayan kişiye para cezası verildi

Düzce'de karaca avlayan kişiye para cezası verildi
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kaçak olarak karaca avlayan kişiye 12 bin 683 lira ceza uygulandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde kaçak olarak karaca avlayan kişiye 12 bin 683 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca bir kişinin, yasak türler arasında bulunan karaca avladığı görüntülerin ele geçirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri kişiye 12 bin 683 lira ceza verdi.

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AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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