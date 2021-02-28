Düzce'de karaca avlayan 7 kişiye 22 bin 874 lira ceza uygulandı
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Düzce'de karaca avlayan 7 kişiye 22 bin 874 lira ceza uygulandı

28.02.2021 23:21 | Son Güncelleme: 28.02.2021 23:25
Düzce'de karaca avlayan 7 kişiye 22 bin 874 lira ceza uygulandı

Düzce'de koruma altındaki bir karacayı avlayan 7 kişiye toplam 22 bin 874 lira ceza kesildi.

Düzce'de koruma altındaki bir karacayı avlayan 7 kişiye toplam 22 bin 874 lira ceza kesildi.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin, av koruma kontrol görevi kapsamında yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı altında yaklaşık 5 kilometre yürüyerek 7 saatlik tırmanış ve iz takibi yaptığı belirtildi.

Çalışma sonucunda ormanlık alanda bir karacayı vurarak parçalara ayıran 7 kişinin tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili şahıslara belgesiz avlanmaktan, yasak günde av yapmaktan, koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan, takozsuz tüfekle avlanmaktan toplam 16 bin 800 lira idari para cezası verildi. Karaca için toplam 6 bin 74 lira tazminat bedeli uygulanmıştır. Parçalara ayrılmış karaca etlerine ve 2 yarı otomatik av tüfeğine el konulmuştur. 3 superpoze av tüfeği de alıkonulmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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