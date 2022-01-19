DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI - Haberler
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DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 188 köyün yolu ulaşıma kapandı.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 188 köyün yolu ulaşıma kapandı. 110 köyün yolu ulaşıma açılırken, 78 köyün yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

Düzce'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kar yağışı yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerdeki 188 köyün yolu ulaşıma kapandı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. 110 köy yolu ulaşıma açılırken, 78 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Düzce, kar, Güncel, Haber

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