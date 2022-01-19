DÜZCE (İHA) - Düzce'de kar yağışı gece saatlerinde etkili oluyor

Sokaklar kısa sürede karla kaplandı

Ekipler yolların açılması için nöbette

DÜZCE - Düzce'de gece saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Sokaklar kısa süre içerisinde karla kaplanırken, Düzce Belediyesi Karla Mücadele ekipleri de yolların açılması için teyakkuza geçerek kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Düzce'de gece saatlerinde kar yağışı şiddetini arttırdı. Kentin dört bir yanında lapa lapa yağan kar sebebi ile sokaklar kısa sürede karla kaplandı. Şiddetli bir şekilde yağan kar sebebi ile yollarda seyir halinde olan sürücüler kontrollü ilerlerken, polis ekipleri de sürücülere karla ilgili uyarılarda bulunuyor. Ayrıca anayolların ulaşıma kapanmaması içinde Düzce Belediyesi ekipleri sokaklarda kar küreme çalışmalarına başlası. Öncelikle ana yollar ardından ara yollarda küreme çalışması yapacak olan ekipler teyakkuza geçerek şehrin dört bir yanında karla mücadelesini sürdürüyor. Kar yağışı sebebi ile okullar Düzce'de bir gün tatil edilirken, kamuda hamile ve engelli personellerede tatil uygulaması kararı alındı. Şehrin yüksek kesimlerinde de bir çok köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında çalışma başlattı.