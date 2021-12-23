Düzce'de kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler
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Düzce'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Düzce'de kar yağışı etkisini sürdürüyor
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

ZONGULDAK (AA) - Düzce'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Kent geleninde yaklaşık 3 gündür devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun yüksek kesim geçişlerinde yoğun şekilde devam eden yapış nedeniyle kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Yolun Tepeköy, Şifalı Su, ve Kabalak rampası mevkisinde yoğun kar nedeniyle denetim yapan jandarma ekipleri ağır tonajlı araçların geçişini kontrollü şekilde sağlıyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolun trafiğe açık tutulması için yoğun mesai harcıyor.

Bölgede zaman zaman kar ve tipi nedeniyle yaşanan maddi hasarlı kazalardan dolayı trafikte aksamalar yaşanıyor.

Düzce'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Düzce'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Düzce'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Düzce'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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