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Düzce'de kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de kar yağışı etkili oluyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1.5 metreye ulaşırken, kent merkezinde ise ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1.5 metreye ulaşırken, kent merkezinde ise ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de geçtiğimiz haftadan itibaren aralıklarla yağan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 1.5 metreye ulaştı. Şehir merkezinde ekiplerin karla mücadelesi sürerken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışıyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Düzce, kar, 3. Sayfa, Haber

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