Düzce'de kar yağışı başladı - Haberler
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Düzce'de kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Düzce'de kar yağışı başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Düzce'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de kar yağışı başladı

DÜZCE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Düzce'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Düzce'de beklenen kar yağışı başladı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında bazı bölgeler beyaz örtü ile kaplanırken, bazı bölgelerde de karla karışık yağmur devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi ekipleri de kar yağışı olan bölgelerde önlemlerini aldı. Ulaşımda herhangi bir aksaklık oluşmaması için tuzlama çalışması yapan ekipler, bazı köylerde de kar küreme çalışmalarına başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kar yağışının Düzce'de 1 Şubat'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Düzce'de kar yağışı başladı

Düzce'de kar yağışı başladı

Düzce'de kar yağışı başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, kar, Güncel, Haber

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