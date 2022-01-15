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Düzce'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Düzce'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor Aralıklarla yağan kar yüksek kesimleri doldurdu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrasında Düzce'de aralıklarla kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Aralıklarla yağan kar yüksek kesimleri doldurdu

DÜZCE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrasında Düzce'de aralıklarla kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Düzce için yapılan kuvvetli kar yağışı uyarısı sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oluyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, kent merkezinde ise yer yer 5 santimetreye kadar çıkıyor. Tipi şeklinde yağan kar aralıklarla etkili olurken, kar yağışından korunmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara geçerken, bazı vatandaşlar ise karda yürümeyi tercih ediyor. Tipi şeklinde yağan karın ardından gelen yağmur ile birlikte oluşan kar kalınlığı kısa sürede kaybolurken, Kuvvetli kar yağışının akşam saatlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Düzce'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Düzce'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Düzce'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

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Düzce'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor Aralıklarla yağan kar yüksek kesimleri doldurdu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrasında Düzce'de aralıklarla kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

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