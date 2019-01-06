Düzce'de Kar Yağışı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bütün köy yolları kapandı. Ekipler, yoğun kar yağışına rağmen kapalı köy yollarını açmak için çalışıyor. Kaynaşlı ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkili olmazken, ilçelerde ve yüksek kesimlerde ise çileye dönüştü. Yüksek kesimlere aralıksız ve yoğun yağan kar nedeniyle İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından kurulan karla mücadele ekipleri aralıksız çalışmalara başladı. Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez ilçesi, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Kaynaşlı ilçesinde kapalı köy yolu yok ancak yoğun kar yağışı devam etmektedir. Yığılca ilçesinde köy yollarının tamamı kapalı olup yoğun kar yağışı devam etmektedir. Kolluk kuvvetleri ve 112 ekiplerinin yönlendirmesine göre acil köy yollarında çalışma yapılmaktadır. İl Merkezinden Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerine ekip takviyesi yapılacak ve sabaha hepsi açık olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Boludağı'nın hemen dibinde yer alan ve kar yağışının yoğun olduğu Kaynaşlı ilçesinde taşımalı eğitim ile okullarına giden öğrenciler için Düzce Valiliği 1 gün tatil verildiğini açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA