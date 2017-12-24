Düzce'de Kar Yağışı

Düzce'de iki gündür süren kar yağışı nedeniyle 15 köye ulaşım sağlanamıyor.



Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, 42 kar mücadelesi ekibinin, vatandaşların mağdur olmaması için çalıştığı belirtildi.



Açıklamada, Akçakoca'da 2, Cumayeri'nde 3, Gölyaka'da 3, Gümüşova'da 4 ve Kaynaşlı'da 3 köy yolunun kapalı olduğu ifade edilerek, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.



Bu arada, şehir merkezi, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hiciz, Şifalı Su ve Tepeköy mevkileri ile D-100 karayolunun Çoban, Kervan, Bolu Dağı kesiminde sürücüler kar nedeniyle zorluk çekti.



Güzergahta ring halinde bulunan polis ekipleri, aşırı hız ve yakın takip konusunda sürücüleri uyarıyor.



Karayolları ekipleri de güzergahta tuzlama ile kapanan yan yolları açma çalışması yapıyor.



Ayrıca, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kent merkezine 48 kilometre uzaklıkta olan ve bin 800 rakımdaki Kardüz Yaylası'nda kar kalınlığı 60 santimetre, Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası'nda ise kar kalınlığı 50 santimetre olarak ölçüldü.