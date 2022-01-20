Kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen evlere gıda yardımı - Haberler
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Kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen evlere gıda yardımı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Yığılca ve Gölyaka ilçelerinde kar nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanan evlerdeki vatandaşlara Türk Kızılay ekipleri tarafından gıda malzemesi dağıtıldı.

YIĞILCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ve Gölyaka ilçelerinde kar nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanan evlerdeki vatandaşlara Türk Kızılay ekipleri tarafından gıda malzemesi dağıtıldı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, genç gönüllülerden oluşan ekipler, 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezlerine ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşların yardımına koştu.

Jandarma ekipleriyle ekmek, kavurma, bisküvi gibi gıda malzemelerinden oluşan paketleri arazi araçlarına yükleyen gönüllüler, ulaştıkları köylerde kapı kapı dolaşarak dağıtım yaptı.

Kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen evlere gıda yardımı

Kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen evlere gıda yardımı

Kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen evlere gıda yardımı

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

Yığılca, Düzce, Türk, kar, Güncel, Haber

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