Düzce'de kar nedeniyle hasta nakil aracında mahsur kalan diyaliz hastası ekiplerin yardımıyla evine ulaştı
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Düzce'de kar nedeniyle hasta nakil aracında mahsur kalan diyaliz hastası ekiplerin yardımıyla evine ulaştı

16.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:24
Düzce'de kar nedeniyle hasta nakil aracında mahsur kalan diyaliz hastası ekiplerin yardımıyla evine ulaştı

Düzce'de hastaneden döndüğü hasta nakil aracı yolda mahsur kalan kadın, ekiplerin yardımıyla evine gidebildi.

Düzce'de hastaneden döndüğü hasta nakil aracı yolda mahsur kalan kadın, ekiplerin yardımıyla evine gidebildi.

Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde diyaliz tedavisi gören Pamuk Çakmakçı'nın ( 64) bindiği hasta nakil aracı, Düverdüzü köyüne gittiği sırada yoğun kardan dolayı yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ulaşan Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince, kara saplanan araç kurtarıldı.

Ekipler, 5 kilometrelik güzergah boyunca hasta nakil aracına eşlik ederek Çakmakçı'nın evine ulaşmasını sağladı.

Pamuk Çakmakçı, diyaliz tedavisi gördüğünü anlatarak, "Yolda kaldık, zor zahmet yolumuzu açtılar. Evimize kadar geldik. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Köy Muhtarı Aydın Çelik de bölgede karın 50 santimetreye ulaştığını, ekiplerin desteği sayesinde yolun ulaşıma açıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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