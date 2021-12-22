Düzce'de kar nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 40 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 278 köyden 40'ı ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 49 iş makinesi ve 170 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye yaklaştı.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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