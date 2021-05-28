Düzce'de kar maskesiyle iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Düzce'de kar maskesiyle iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de kar maskesiyle iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de kar maskesiyle yüzlerini gizleyerek iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Düzce'de kar maskesiyle yüzlerini gizleyerek iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddiası üzerine başlattıkları çalışmada iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Kar maskesi takan hırsızlık zanlılarının Z.A. ile İ.A. oldukları tespit edildi.

Evlerinde gözaltına alınan zanlılarla birlikte söz konusu dükkanlardan çalınan mallar da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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