Düzce'de kar lastiği denetimi yapıldı
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Düzce'de kar lastiği denetimi yapıldı

22.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:52
Düzce'de kar lastiği denetimi yapıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde trafik ekiplerince kar lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde trafik ekiplerince kar lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Trafik ekipleri, D-100 kara yolunda şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar ile ticari taksilere yönelik kar lastiği kontrolü yaptı.

Kış lastiği takmayan veya lastiği kriterleri karşılamayan araçların sürücülerine kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.

Sürücü İdris Yalçın, AA muhabirine, yapılan uygulamanın doğru olduğunu ve sürücülerin kurallara uymaları gerektiğini söyledi.

Trafik ekipleri ayrıca şehirlerarası otobüs terminalinde de yolcu otobüslerinin lastiklerini denetledi.

Terminale giriş çıkış yapan araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, kış lastiği olmayan ve lastikleri gerekli diş derinliğine ulaşmayan araçların sürücülerine ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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