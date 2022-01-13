Düzce'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Haberler
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Düzce'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Düzce'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştıDÜZCE Düzce'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

DÜZCE Düzce'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı kentte, kış manzarası drone ile havadan da görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Düzce için yapılan uyarının ardından kar yağışı şehir merkezinde etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar, yüksek kesimlerde lapa lapa yağarak görsel şölen oluşturdu. Kar yağışı sonrasında beyaz gelinliğini giyen Düzce'de oluşan kış manzarası ise drone ile havadan görüntülendi. Evlerin üst kısımlarından ağaçlara kadar bembeyaz olan şehirde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye kadar ulaştı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre ise kentte kar yağışının aralıklarla tipi şeklinde yağmaya devam edeceği, yüksek kesimlerde de kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaşacak şekilde etkili olması beklenildiği öğrenildi.

Düzce'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Düzce'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Düzce'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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