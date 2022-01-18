DÜZCE (İHA) - Düzce'de kar etkisini azalttı

DÜZCE – Düzce'de sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkisini azalttı. Özellikle TEM otoyolunda tamamen duran kar yağışı sonrasında sürücüler akıcı trafikte ilerledi.

Düzce'de sabah saatlerinde başlayan ve öğlen saatlerinde etkisini artıran kar yağışı akşam saatlerinde ise etkisini azalttı. Öğlen saatlerinde şiddetli yağan ve zaman zaman D-100 Karayolu Bolu Dağı Kaynaşlı kesiminde tonajlı araçların geçişine şiddetli kar yağışı nedeniyle izin verilmiyordu. Ancak akşam saatlerinde kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte hem D-100 Karayolu'nda hem de TEM otoyolunda araç sürücüleri rahatladı. Sürücüler Ankara istikametine ve İstanbul istikametine rahatlıkla araçlarıyla gidebildi. TEM otoyolunda bulunan uyarı tabelalarında ise Karayolları ekipleri sürücülerin kış lastiği takmaları konusunda uyarı yazıları yayınladı.

Yetkililer ise yaşanacak olumsuzluklara karşı sürücüleri, kış lastiği kullanmaları, trafik işaret ve kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.