Düzce'de kar biriken apartmanın çatısı çöktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de kar biriken apartmanın çatısı çöktü

AA, Gökhan Alkan - Güncel
Düzce'de kar biriken apartmanın çatısı çöktü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan apartman çatısının bir bölümü çöktü.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan apartman çatısının bir bölümü çöktü.

İlçede aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreye yaklaştı.

Atatürk Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısı da yoğun karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

En üst katın boş olması nedeniyle yaralanan olmazken, bir bölümü çöken çatıda büyük hasar meydana geldi.

Çatısında çökme oluşan apartman, drone ile de görüntülendi.

Apartman çatılarında kar yükünün arttığına dikkati çeken yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

AA / Gökhan Alkan - Güncel

Düzce, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title