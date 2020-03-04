Düzce'de kaplama fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara neden oldu
Haberler » Güncel » Düzce'de kaplama fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara neden oldu - Haber

Düzce'de kaplama fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara neden oldu

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir kaplama fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara yol açtı.

04.03.2020 03:18 | Son Güncelleme: 04.03.2020 03:18
Düzce'de kaplama fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara neden oldu

'nin ilçesinde bir kaplama fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Sarımeşe Köyü sınırları içinde faaliyet gösteren kaplama fabrikasının toz silosundaki kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düzce Belediyesi ve Gümüşova Belediyesine ait itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek çalışmalara destek verdi.

Kazan dairesinde çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle toz silosunda hasar oluştu.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler