Düzce'de Kanalizasyon Çalışması Sırasında 2 İşçi Yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli İlçesinde alt yapı çalışması sırasında toprak kaydı, 2 işçi yaralandı.



Olay saat Düzce'nin Çilimli İlçesi Ulucamii Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, belediyeye ait kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesinin kazdığı alanda göçük meydana geldi. Bu sırada İsmail K. ve Kadem T. göçükte yaralandı. Diğer işçilerin fark ve müdahale etmesiyle işçiler bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. İşçilerinin durumları iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE