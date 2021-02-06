Düzce'de kamyonun altında kalan tarım aracının sürücüsü ağır yaralandı
06.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:44
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kamyonun altında kalarak ağır yaralanan tarım aracının sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kamyonun altında kalarak ağır yaralanan tarım aracının sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İlhan M. idaresindeki 81 DB 245 plakalı kamyon, Hoşafoğlu köyü mevkisinde karşı yönden gelen Halil K'nin kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.
Kazada kamyonun altında sıkışan tarım aracı sürücüsü ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Halil K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan