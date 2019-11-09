Düzce'de kamyonetle elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Düzce'de kamyonetle elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Düzce'de kamyonetle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

09.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:06
Düzce'de kamyonetle elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

'de kamyonetle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Caddesi'nden Katip Çelebi Sokak'a dönüş yapan Tacettin Avcı yönetimindeki 81 DA 783 plakalı kamyonet, Kerim Öztürk yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Öztürk yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kamyonet sürücüsü Avcı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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