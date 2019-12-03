Düzce'de kamu kurum ve kuruluşlarında "Sıfır Atık Projesi" hayata geçirildi

03.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:40

Düzce'de, Vali Zülkif Dağlı'nın koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlarında "Sıfır Atık Projesi"nin hayata geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sıfır Atık Projesi"nin israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve etkin toplama sisteminin kurulmasını kapsayan atık yönetim yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedef olduğu belirtildi.

Düzce Valiliği hizmet binasında hizmet veren kamu kurumları olmak üzere, kaymakamlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarında 2018 yılında atıkların ayrıştırılmaya başlandığı ve hizmet bürolarında bulunan kişisel amaçlı kullanılan çöp kovalarının kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, ayrıştırılabilir atıklar, koridorlara yerleştirilen sıfır atık kutularına atılarak, atıkların kaynağında ayrı ayrı sınıflandırılıp toplanması uygulamasına başlanıldığı kaydedildi.

Kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında "Sıfır Atık Projesi"nin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki süreçte ilimizde gerek sıfır atık projesi, gerekse plastik poşet kullanımını azaltmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle farkındalık ve uygulama çalışmaları hızlı bir şekilde devam edecektir. Bu çalışmaların toplumun her kesiminde karşılık bulmasını sağlamak üzere hedefimiz Düzce ilinin Türkiye de bu konuda örnek bir il olmasını sağlamak ve gelecek nesillere yaşanabilir çevre, marka şehirler ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması ile daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak olacaktır."

Kaynak: AA