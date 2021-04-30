Düzce'de kalp rahatsızlığı bulunan iki arkadaş judoyla hayata tutundu
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Düzce'de kalp rahatsızlığı bulunan iki arkadaş judoyla hayata tutundu

Düzce'de kalp rahatsızlığı bulunan iki arkadaş judoyla hayata tutundu
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Spor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kalp rahatsızlıklarına rağmen tedavi görürken bir yandan da judo yapan Ece Yiğit ve Yiğit Kaya, başarılı olup takım arkadaşlarına ve antrenörlerine gurur yaşatmak istiyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kalp rahatsızlıklarına rağmen tedavi görürken bir yandan da judo yapan Ece Yiğit ve Yiğit Kaya, başarılı olup takım arkadaşlarına ve antrenörlerine gurur yaşatmak istiyor.

Küçük yaşlarda kalp kapakçığında kaçak olduğu tespit edilen Ece Yiğit (12) ile kalbinde temiz ve kirli kanın aktığı damarlarda sağlık problemi yaşayan Yiğit Kaya (10), tedavileri sırasında judo sporuyla tanıştı.

Antrenörleri Yasemin Gezer'in desteğiyle antrenmanlara katılarak hayata sımsıkı sarılan iki arkadaş, mücadeleleriyle herkese örnek oldu.

Zorlu bir tedavi süreci geçiren Yiğit ve Kaya, rutin doktor kontrollerini sürdürüyor.

"Judo ile hayata tutundum"

Sporcu Yiğit Kaya, AA muhabirine, hayatının bir kısmının hastanelerde geçtiğini, geçirdiği ameliyatların ardından sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Judonun hayatını geri getirdiğini, eski günlerini unutturduğunu anlatan Kaya, "Judo, benim için çok güzel bir spor. Yasemin hocam sayesinde inşallah daha da güzel spor yaptığım zamanlar olur. Judoya kendi isteğimle geldim, çok seviyorum. Arkadaşlarımla judo yapmak istiyorum. Bu sporu yaparken kendimi kuvvetli hissediyorum. Judo ile hayata bağlandım." diye konuştu.

Sporcu Ece Yiğit de judonun kendisi için çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Kalp kapakçığım kaçırıyor. Kaçırma yapınca da göğsüme ağrı giriyor. Judo yaparken her şeyi unutuyorum, kendimi öz güvende hissediyorum. İstiklal Marşı'mızı okutmak ve judoda dünya şampiyonu olmak istiyorum. Hocamızı ve buradaki takım arkadaşlarımı da gururlandırmak istiyorum."

Antrenör Yasemin Gezer: "Sporcularımla gurur duyuyorum"

Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli antrenör Yasemin Gezer ise sporcularının judoyla hayat enerjilerinin geri döndüğünü söyledi.

Ece ve Yiğit'in hayatlarıyla insanlara örnek olduğunu dile getiren Gezer, "Onları keşfettiğimizde hayata tutunmaya çalıştıkları bir dal arıyorlardı ve bizde onlara judoyu verdik. Gerçekten çok azimliler. Salonda arkadaşlarıyla birlikte çok çalışıyorlar." dedi.

Bütün sporcularının çok azimli olduğunu vurgulayan Gezer, "Yiğit ve Ece de arkadaş grubundan hiçbir şekilde eksiklikleri yokmuş gibi çalışıyorlar. Onlar engellerini aşıp mindere geldiler ve hayata tutundular. O yüzden kendileriyle gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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