Düzce'de kalorifer peteği ve rögar kapağı hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Haberler

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Düzce'de kalorifer peteği ve rögar kapağı hırsızlığı şüphelileri yakalandı

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de kalorifer peteği ve rögar kapağı hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Düzce'de tadilatta olan kamu kurumundan kalorifer peteklerini ve yoldaki rögar kapaklarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de tadilatta olan kamu kurumundan kalorifer peteklerini ve yoldaki rögar kapaklarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nusrettin Mahallesi'nde rögar kapaklarının ve tadilatta olan kamu kuruluşundan kalorifer peteklerinin çalındığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda çalıntı kalorifer petekleri ile rögar kapaklarının bir kısmı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Kamu, Güncel, Haberler

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