Düzce'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası - Haberler
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Düzce'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Kültür Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.

Ekiplerce suçüstü yakalanan 4 kişiye 5 bin 344 lira para cezası kesildi. İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonda, iskambil kağıtları ile kumar oynamak için kullanıldığı değerlendirilen 830 liraya da el konuldu.

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AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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