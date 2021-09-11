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Düzce'de kadın cinayeti

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Düzce'de kadın cinayeti

Düzce'de 2 yıllık karısı ile boşanma aşamasında olan adam eşi ve annesine saldırdı.

Düzce'de 2 yıllık karısı ile boşanma aşamasında olan adam eşi ve annesine saldırdı. Olayda eşi ölürken, kaynanası ise yaralandı.

Olay, Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyükmelen köyünde ikamet eden Özlem K. (19) ve Hasan K. (25) arasında geçimsizlik başladı. Özlem K., eşinin evinden ayrılarak annesi Gülfidan K.'nin evine (53) giderek boşanma davası açtı. Hasan K., önümüzdeki hafta görülecek boşanma davası öncesi eşinin yanına giderek barışmayı teklif etti. Ancak Özlem K. barışma teklifini kabul etmeyince mutfakta bulunan bıçağı alarak eşinin göğüs ve karın bölgesine saplamaya başladı. 5 bıçak darbesi alan genç kadını gören anne Gülfidan K. ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Hasan K., bu kez de kaynanasını karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Anne ve kızı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin arından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özlen K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan K. ise olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, firari şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(Enes Bektaş-Selçuk Akyol/İHA)

Düzce'de kadın cinayeti

Düzce'de kadın cinayeti

Düzce'de kadın cinayeti

Düzce'de kadın cinayeti

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