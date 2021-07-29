Düzce'de kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

Düzce'de düzenlenen operasyonda kaçak silah yapımında kullanılan malzeme ve parçalar ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen operasyonda kaçak silah yapımında kullanılan malzeme ve parçalar ele geçirildi.

İhbarı değerlendiren Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte bir iş yerinde kaçak silah imal edip satışını yaptığı öne sürülen S.S'yi takibe aldı.

Şüphelinin Doğanlı köyündeki ev ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, tabanca, mermi, çok sayıda silah parçası ile silah yapımı ve tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı S.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer