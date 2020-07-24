Düzce'de kaçak içki ve hint keneviri operasyonu Düzce'de düzenlenen operasyonda kaçak yollarla imal edilmiş 38 şişe işçi ve Hint keneviri ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen operasyonda kaçak yollarla imal edilmiş 38 şişe işçi ve Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaynaşlı ilçesi Sarıyer Mahallesi'nde yaşayan K.K. isimli şahsı ihbar üzerine takibe aldı.

Uzun süren takip sonucu şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ve kaçak içki ticareti yaptığı tespit edilen K.K. ve ona yardımda bulunduğu düşünülen E.K'nin yaşadıkları eve operasyon düzenlendi.

Tarla, ev ve evin eklentilerinde yapılan aramalarda 38 şişe kaçak içki, çok sayıda Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. ve K.K. çıkarıldıkları mahkemece idari para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA