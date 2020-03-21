Düzce'de kaçak balık avlanmaya geçit yok
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Düzce'de kaçak balık avlanmaya geçit yok - Haber
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yaban, Düzce, 3. Sayfa

Düzce'de kaçak balık avlanmaya geçit yok

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 200 metre balık ağı ve 80 metre kasnak yakaladı.

21.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:19
Düzce'de kaçak balık avlanmaya geçit yok

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 200 metre balık ağı ve 80 metre kasnak yakaladı. Ekipler kaçak balık avcılığını önlemek adına çalışmalarına tüm hızı ile devam edecek.

Düzce'nin Efteni gölünde bazı balık türlerinin üreme dönemi başladı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de balıkların üreme döneminde kaçak balık avcılığının önüne geçmek için gölde inceleme çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında avcıların yerleştirdiği düşünülen 200 metre balık ağı ile biri 50 metre diğeri 30 metre olmak üzere 2 adet kasnak gölde bulundu. Ekiplerin çalışması sonrasında çıkartılan ağlar ve kasnaklar muhafaza altına alındı. Ekiplerden alınan bilgilere göre bölgede avcılık yapan kişilerin tespiti için güvenlik kameraları incelenecek. Kaçak balık avcılığını önlemek için koruma kontrol faaliyetleri tüm hızı ile devam edeceğini de belirten ekipler balık türlerinin üremesi için faaliyetlerini sürdürecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haber
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haber
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haber
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Haber
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı Haber
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haber
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi...
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
'Deniz Aytekin koronavirüs oldu' iddialarına babasından yalanlama
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Ender Saraç Yılmaz Erdoğan Fahrettin Koca
Spor Falcao Tamer Tuna Ersun Yanal Metin Oktay Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Karar Rusya İtalya
Şu an buradasınız: Düzce'de kaçak balık avlanmaya geçit yok - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 12:29:04. #1.15#
title