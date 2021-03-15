Düzce'de kaçak avlanan kişiye para cezası verildi
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Düzce'de kaçak avlanan kişiye para cezası verildi

15.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:37
Düzce'de kaçak avlanan kişiye para cezası verildi

Düzce'nin Beyköy beldesinde kaçak avlandığı belirlenen 1 kişiye 2 bin 909 lira ceza kesildi.

Düzce'nin Beyköy beldesinde kaçak avlandığı belirlenen 1 kişiye 2 bin 909 lira ceza kesildi.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uğur köyü mevkisinde ormanlık alanda şüpheli olduğu değerlendirilen bir aracı takibe alan ekipler, Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığından destek istedi.

Aracın yanına gelen avcı üzerinde ve bölgede arama yapan ekipler, olay yerinin 100 metre ilerisinde ormanlık alanda avcıya ait tüfek buldu.

Karacaların yaşam alanında bulunan avcının herhangi bir hayvanı vurmadığı belirlendi.

Avcıya ise avcılık belgesi olmadan avlanma, haznesini iki fişek sınırlamadan avlanma, avlanma süresi dışında avlanma ve yaban hayvanlarını üreme döneminde rahatsız etme fiillerinden toplam 2 bin 909 lira idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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