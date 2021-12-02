Düzce'de kaçak at kesimi yapan 2 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de kaçak at kesimi yapan 2 kişi yakalandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de kaçak at kesimi yapan 2 kişi yakalandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, kaçak at kesimi yapan baba oğul gözaltına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, kaçak at kesimi yapan baba oğul gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melen Nehri kenarına çok sayıda kemik atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile bölgede inceleme yapan jandarma, kemiklerin A.D ve oğlu tarafından atıldığını ve aynı şahsın Kemeryanı Mahallesi'nde bulunan ahır ve eklentilerinde kaçak at kesimi yaptığını tespit etti.

Jandarma, baba A.D ve oğlunu gözaltına aldı. Ele geçirilen kemikli etler ise incelenmek üzere ilgili kuruma gönderildi.

İşlemleri süren A.D ve oğlunun aynı suçtan daha önce de yakalandığı ve para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri! Ardahan'da 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk' operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri! Ardahan'da "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonu başlatıldı

 İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de kar yağışı başladı

İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de kar yağışı başladı

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title