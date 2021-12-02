Düzce'de kaçak at kesimi yapan 2 kişi yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, kaçak at kesimi yapan baba oğul gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melen Nehri kenarına çok sayıda kemik atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile bölgede inceleme yapan jandarma, kemiklerin A.D ve oğlu tarafından atıldığını ve aynı şahsın Kemeryanı Mahallesi'nde bulunan ahır ve eklentilerinde kaçak at kesimi yaptığını tespit etti.

Jandarma, baba A.D ve oğlunu gözaltına aldı. Ele geçirilen kemikli etler ise incelenmek üzere ilgili kuruma gönderildi.

İşlemleri süren A.D ve oğlunun aynı suçtan daha önce de yakalandığı ve para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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