Düzce'de judocu sporculara minderde sinema sürprizi
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Düzce'de judocu sporculara minderde sinema sürprizi

09.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:00
Düzce'de judocu sporculara minderde sinema sürprizi

Düzce'de antrenman yaparken antrenörlerinin sinema sürpriziyle karşılaşan judo sporcuları, minderde "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi.

Düzce'de antrenman yaparken antrenörlerinin sinema sürpriziyle karşılaşan judo sporcuları, minderde "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'ndeki salonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren judoculara, antrenman sonrası antrenör Nermin Alayıldız tarafından sinema sürprizi yapıldı.

Antrenman yaptıkları minderleri bu sefer film izlemek için kullanan sporcular, hep birlikte "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izleyerek keyifli anlar yaşadı.

Salgın nedeniyle sinema salonlarına gidemeyen sporcular, antrenör Alayıldız'a teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan antrenör Nermin Alayıldız, gerçek bir sporcu hikayesini konu alan filmin çocukları etkileyeceğini söyledi.

Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'nin en önemli milli sporculardan biri olduğunu dile getiren Alayıldız, "Spordaki azmi ve hayat hikayesi gerçekten örnek alınması gerekir. Bizler de bu filmi izlerken onun azmini örnek alıp kendimize ders çıkaracağız. Bugün çalışma alanımız olan minderi sinema salonuna çevirdik. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz ve maskelerimizi kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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