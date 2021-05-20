Düzce'de jandarmadan traktör sürücülerine eğitim

Düzce Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri traktör ile tarım işçisi taşıyan sürücülere "Koruma Çerçevesi Hayat Kurtarır" projesi kapsamında eğitim veriyor.

Düzce Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri traktör ile tarım işçisi taşıyan sürücülere "Koruma Çerçevesi Hayat Kurtarır" projesi kapsamında eğitim veriyor.

Ekipler, köy köy dolaşarak yaşanabilecek kazaların önüne geçmek, kaza anında yolcu ve sürücülerin yaralanmamasını sağlamak için eğitim programları düzenliyor.

Eğitimlerde, arkadan çarpma şeklindeki kazalarının önlenmesi için, ışık donanımlarının çalışır durumda olması, traktör römorklarına "üçgen reflektör" takılması ve tepe lambasıyal traktörlerin görünürlüğünün artırılmasının önem taşıdığı vurgulanıyor.

Üreten, üretilene değer katan, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan çiftçilerin canlarının yanmaması için her türlü çalışmayı yapacaklarını belirten ekipler, traktör römorklarına reflektör takarak, trafik güvenliği konusunda bilgilendirici broşür dağıtıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer