Düzce'de Jandarmadan Trafik ve Asayiş Denetimi
DÜZCE'de jandarma ekiplerinin trafik ve asayiş denetiminde araçlar ve sürücüler arandı, kimlik kontrolü yapıldı.
DÜZCE'de jandarma ekiplerinin trafik ve asayiş denetiminde araçlar ve sürücüler arandı, kimlik kontrolü yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 Karayolu'nun Soğancı mevkisinde trafik ve asayiş denetimi yaptı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde 81 araç durdurularak arandı. Halk otobüsleri de durduruldu, yolcularla birlikte tüm araç sürücülerinin kimlikleri kontrol edildi. Toplam 595 kimlik sorgulaması yapıldı. Evrakları eksik olan 2 araç trafikten men edildi. 1 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca 28 sürücüye de eksik belge nedeniyle para cezası uygulandı.
- Zce