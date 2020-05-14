Düzce'de Jandarma, üzerinde Davut yıldızı ve Horoz figürleri olan kitap ele geçirdi
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Düzce'de Jandarma, üzerinde Davut yıldızı ve Horoz figürleri olan kitap ele geçirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay komutanlığı ekipleri, Yörük köyü mevkisinde bir araç içinde tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerinde Davut yıldızı ve Horoz figürleri olan kitap ele geçirdi.

Düzce'de Jandarma, üzerinde Davut yıldızı ve Horoz figürleri olan kitap ele geçirdi
14.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:48

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay komutanlığı ekipleri, Yörük köyü mevkisinde bir araç içinde tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerinde Davut yıldızı ve Horoz figürleri olan kitap ele geçirdi.

Düzce Merkez Jandarma Komutanlığı ile Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Yörük köyü mevkisinde yapılan çalışmalar neticesinde, durumundan şüphelenilen 41 plakalı araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerinde Davut Yıldızı ve Horoz figürleri olan İbranice yazılı kitap ele geçirdi. Jandarma ekipleri gerekli inceleme yapılmak üzere kitabı Konuralp Müze Müdürlüğüne gönderdi. Araçta bulunan 2 kişi ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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