Düzce'de jandarma trafik ekiplerinden ağır tonajlı araçlara kış tedbirleri denetimi - Haberler
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Düzce'de jandarma trafik ekiplerinden ağır tonajlı araçlara kış tedbirleri denetimi

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de jandarma trafik ekiplerinden ağır tonajlı araçlara kış tedbirleri denetimi

Düzce'de jandarma ekipleri, kış tedbirleri kapsamında ağır tonajlı araçlara yönelik geniş kapsamlı denetim yaptı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de jandarma ekipleri, kış tedbirleri kapsamında ağır tonajlı araçlara yönelik geniş kapsamlı denetim yaptı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timleri tarafından kontrol noktalarında, 1 Aralık itibarıyla başlanacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle yük taşımacılığı yapan ağır tonajlı araçlar kontrol edildi.

Ekipler, araçlarda bulunan belgeler ve kaza anında araç altına girmeyi engelleyen arka ve yan koruma çerçevesi bulundurulması için şoförlere gerekli uyarıları yaparak bilgilendirildi.

Kentin farklı noktalarında 209 aracın kontrol edildiği uygulamada belgeleri eksik olduğu saptanan sürücüler hakkında toplam 10 bin 618 lira idari para cezası tutanağı hazırlanarak, 3 araç trafikten menedildi.

Düzce'de jandarma trafik ekiplerinden ağır tonajlı araçlara kış tedbirleri denetimi

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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