Düzce'de jandarma tarafından bulunan yaralı doğan tedavi altına alındı
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Düzce'de jandarma tarafından bulunan yaralı doğan tedavi altına alındı

23.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:30
Düzce'de jandarma tarafından bulunan yaralı doğan tedavi altına alındı

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan doğan, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan doğan, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Merkez ilçeye bağlı Karaderehasanağa köyünde devriye görevi esnasında jandarma ekiplerince yaralı bir doğan bulundu.

Ekipler, yaralı doğanı koruma altına alarak tedavisinin yapılması ve doğaya tekrar salıverilmesi için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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