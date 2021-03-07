Düzce'de jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi

Düzce'de Jandarma Trafik Timlerince tarımsal faaliyette bulunan araçlara yönelik sabit ve seyir halinde özel trafik denetimi yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Merkez ve Akçakoca Jandarma Trafik Timleri tarafından olası traktör kazalarının önüne geçebilmek amacıyla kapsamlı denetimler yapıldı.

Denetimlerde traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak ölmesini veya ağır yaralanmasını engelleyen koruma çerçevesinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Ekiplerce tarım işlerinde kullanılmak üzere imal edilmiş ve genişliği 2,55 metre ve 3,05 metre arasında veya daha fazla olan araçların günün kararmasından itibaren gün aydınlanıncaya kadar trafiğe çıkmamaları konularında traktör sürücülerine yerinde bilgilendirme yapıldı.

Düzce Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünce sorumluluk alanında bulunan tüm karayolu üzerinde yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever