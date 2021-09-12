Düzce'de itfaiyeciler, bahçelerine gelen tilkiyi besliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de itfaiyeciler, bahçelerine gelen tilkiyi besliyor

AA / İsa Keleş - Haberler | Güncel
Düzce'de itfaiyeciler, bahçelerine gelen tilkiyi besliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yaklaşık bir haftadır itfaiye istasyonunun bahçesine gelen tilkiyi personel besliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yaklaşık bir haftadır itfaiye istasyonunun bahçesine gelen tilkiyi personel besliyor.

Bir tilki, her akşam yiyecek bulmak için Çuhallı Mahallesinde bulunan Akçakoca Belediyesi İtfaiyesine geliyor.

Tilki, burada ekiplerin mutlaktan getirip verdikleri yiyeceklerle karnını doyuruyor.

Karnını doyuran tilki daha sonra itfaiye ekiplerinin yanından ayrılarak ormanlık alana geri dönüyor.

"110" ismini koydukları tilki ile aralarında sıcak bağ oluşan itfaiye ekiplerinin bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA / İsa Keleş - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Vahap Seçer İbrahim Altay Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Seda Sayan Düm Tek Tek Mehmet Erdem
Spor Max Meyer Cristiano Mesut Özil Arda Turan Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Düzce'de itfaiyeciler, bahçelerine gelen tilkiyi besliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 00:20:29. #1.17#