Düzce'de İsrail zulmünü kınamak için araç konvoyu yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de İsrail zulmünü kınamak için araç konvoyu yapıldı

Düzce'de İsrail zulmünü kınamak için araç konvoyu yapıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Filistin'e yönelik İsrail zulmünü ve saldıranlarını kınamak için akşam üstü yaklaşık 150 araç ile toplanarak protesto etti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Filistin'e yönelik İsrail zulmünü ve saldıranlarını kınamak için akşam üstü yaklaşık 150 araç ile toplanarak protesto etti.

Akçakoca İnsani Yardım Vakfı (İHH) şubesi ekiplerinin organizasyonuyla Değirmenağzı mevkisinde toplanan vatandaşlar, yaklaşık 150 araçla konvoy oluşturup İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla alanda toplanan vatandaşlar, ilçeye bağlı Esentepe, Osmaniye, Cuhallı, Sapak ve Ayazlı mevkilerinde turlayıp, tekbir getirerek İsrail karşıtı sloganlar attı.

Konvoyun ardından alanda toplanan kalabalık, protestoların ardından olaysız dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs açıklamasına engel
ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs açıklamasına engel
İİT Temsilciler Komitesi, İsrail'e karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı
İİT Temsilciler Komitesi, İsrail'e karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Hadise Beren Saat Pınar Altuğ Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Arda Turan Ali Tandoğan Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Düzce'de İsrail zulmünü kınamak için araç konvoyu yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 22:46:38. #1.15#

title