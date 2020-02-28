Düzce'de işçi servisiyle hafriyat kamyonu çapıştı: 15 yaralı
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Düzce'de işçi servisiyle hafriyat kamyonu çapıştı: 15 yaralı

Düzce'de işçi servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

28.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:34
Düzce'de işçi servisiyle hafriyat kamyonu çapıştı: 15 yaralı

'de işçi servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, beldesi Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesinde, Recep Yılmaz yönetimindeki 81 S 0900 plakalı işçi servisiyle Mustafa Can idaresindeki 54 DM 961 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Yılmaz'ın aralarında bulunduğu 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Can'ın ifadesini aldı.

Kaynak: AA

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