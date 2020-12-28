Düzce'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
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Düzce'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

28.12.2020 08:49 | Son Güncelleme: 28.12.2020 08:53
Düzce'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Düzce'de bir tekstil firmasına ait işçi servisinin yoldan çıkarak yan devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Düzce'de bir tekstil firmasına ait işçi servisinin yoldan çıkarak yan devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Mollaoğlu köyünde Bahattin Sever idaresindeki bir tekstil firmasına ait işçileri taşıyan 81 GD 034 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada, minibüsteki 15 işçiden 9'u yaralandı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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