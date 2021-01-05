Düzce'de iş makinesi, şarampole yuvarlandı; operatör yaralı
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Düzce'de iş makinesi, şarampole yuvarlandı; operatör yaralı

05.01.2021 17:36 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:40
Düzce'de iş makinesi, şarampole yuvarlandı; operatör yaralı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü İsmail Aytan, kabinde sıkışıp, yaralandı.

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü İsmail Aytan, kabinde sıkışıp, yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kaynaşlı'nın Tavak köyünde meydana geldi. Düzce İl Özel İdaresi Kaynaşlı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce yapılan yol onarım çalışması sırasında, İsmail Aytan'ın kontrolünü kaybettiği iş makinesi, 150 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada Aytan, iş makinesinin kabininde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekibi, Aytan'ı iş makinesinden çıkardı. Yaralı kurtarılan Aytan'ın koyulduğu sedye, iplere tutunan kurtarma ekiplerince yukarı taşındı. Ambulansa alınan İsmail Aytan, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.?


Düzce'de iş makinesi, şarampole yuvarlandı; operatör yaralı
Düzce'de iş makinesi, şarampole yuvarlandı; operatör yaralı
Düzce'de iş makinesi, şarampole yuvarlandı; operatör yaralı
Düzce'de iş makinesi, şarampole yuvarlandı; operatör yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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