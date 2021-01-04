Düzce'de inşaatta mahsur kalan doğan kurtarılarak doğaya salındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Düzce'de inşaatta mahsur kalan doğan kurtarılarak doğaya salındı

04.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:12
Düzce'de inşaatta mahsur kalan doğan kurtarılarak doğaya salındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde inşaatta mahsur kalan doğan, telekomünikasyon ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde inşaatta mahsur kalan doğan, telekomünikasyon ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ayazlı Mahallesi mevkisinde altyapı çalışması yapan telekomünikasyon ekipleri, inşaat halindeki binanın boş bir dairesinde mahsur kalan doğanı fark etti.

Yakaladıkları doğanın yemek ve su ihtiyacını gideren ekipler, daha sonra kuşu doğal yaşam alanına bıraktı.

Firmanın sorumlusu Ali Çakırlı, dairede mahsur kalan doğanı görünce şaşırdıklarını belirterek, yakalayıp doğaya saldıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Pınar Gültekin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Enis Arıkan Aleyna Tilki
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de inşaatta mahsur kalan doğan kurtarılarak doğaya salındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 17:14:35. #1.15#
title