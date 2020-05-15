Düzce'de inşaat çökmesi sonucu iki işçi yaralandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde inşaatta meydana gelen çökme sonucu iki işçi yaralandı.
15.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:42
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde inşaatta meydana gelen çökme sonucu iki işçi yaralandı.
Osmaniye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yapımı süren iki katlı inşaatta kalıp çakma işlemi sırasında aniden çökme meydana geldi.
Çökme sırasında inşaatta çalışan Şener A. (44) ve Şenol Ç. (46), yaklaşık 6 metreden yükseklikten zemine düşerek yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan yaralılar Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA